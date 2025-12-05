Захарова рассказала об откровенном бандитизме ЕС

Европейский союз (ЕС) действует методами воровской группировки, пытаясь украсть замороженные российские активы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Евросоюз превратился не то что в нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в случае, если ЕС пойдет на конфискацию российских суверенных активов, со стороны Москвы последуют «жесткие ответные меры». «Они это прекрасно понимают, поэтому и вертятся как ужи на сковородке», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже формирует пакет ответных мер на случай, если это произойдет.