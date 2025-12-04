В России ответили на вызов поверенного страны в МИД Турции из-за обстановки в Черном море

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов вызван в турецкий МИД для того, чтобы найти способы решения сложившейся в Черном море обстановки на фоне атак украинских катеров по танкерам, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Мы являемся пострадавшей стороной. Так же, как и Турция. Причем это не военные цели Украины, а желание навредить и лишний раз взбудоражить ситуацию. Поэтому я думаю, что наш представитель вызван для того, чтобы как раз тонко обсудить и проконсультироваться, какие меры можно предпринять», — отметила Журова.

Депутат допустила, что в рамках переговоров по украинской проблематике также могла озвучиваться обстановка в Черном море.

«Это немаловажно. Потому что здесь вовлекаются и другие страны. Есть торгово-экономические отношения. Украина так себя ведет, как будто Черное море ее. Но есть и другие страны, которые имеют отношение к Черному морю», — заключила политик.

Ранее стало известно, что Иванова Анкара вызвала в турецкий МИД. Отмечается, что вызов на ковер был спровоцирован «озабоченностью Турции» и желанием обсудить обстановку в акватории Черного моря после нападения украинских морских безэкипажных катеров.

В конце ноября — первых числах декабря украинские спецслужбы несколько раз атаковали нефтяные танкеры в Черном море. В ответ президент России Владимир Путин обвинил Киев в пиратстве и пригрозил отрезать украинцев от Черного моря.