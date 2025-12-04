В МИД России высказались о назначении Умерова главой делегации Украины

Личность главы украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта не так важна, как факт содержательного диалога, при котором первопричины кризиса были бы устранены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

В ходе брифинга журналист задал ей вопрос о том, как личность нового главы делегации от Киева — секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова — может повлиять на переговорный процесс.

«Для нас важна в общем-то не фигура того или иного представителя киевского режима или Украины, нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта», — сказала дипломат.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по украинскому урегулированию вместо главы офиса президента Андрея Ермака. В тот же день во Флориде состоялись переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Представитель Украины по итогам встречи назвал ее успешной.