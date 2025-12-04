Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными и логически ущербными заявления главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину сильнее.

Дипломат обратила внимание на заявления Каллас о том, что у России якобы отсутствует стремление к миру, а "Европа сделала Украину максимально сильной".

"Чудовищные заявления представителей новой нормальности или новой этики", - прокомментировала соответствующие высказывания Захарова на брифинге на полях международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

Она подчеркнула, что подобная "ущербная логика" строится на идее, что "чем меньше членов какой-то семьи, тем больше, как они утверждали, еды, денег и так далее, тем семья богаче".