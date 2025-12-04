Раскрыты подробности о месте проживания Путина в Индии

Президент России Владимир Путин может остановиться в пятизвездочном отеле ITC Maurya в дипломатическом районе Нью-Дели во время своего визита в Индию, гостиница уже перестала принимать брони на это время. Об этом ТАСС сообщили менеджеры ITC Maurya.

При этом сотрудники гостиницы не стали комментировать информацию о том, что в их отеле собирается поселиться российский президент.

«Мы не имеем права разглашать данные о наших VIP-гостях», — сообщили они.

ITC Maurya известен тем, что в нем часто останавливались мировые лидеры. Цена президентского номера в нем — от 500 до 800 тысяч индийских рупий (от 431 до 690 тысяч рублей). Самый роскошный номер в гостинице предлагает панорамный вид на город и интерьер с резными вставками.

Уточняется, что расходы на размещение берет на себя принимающая сторона.

Визит российского лидера в Индию продлиться с 4 по 5 декабря. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в ходе государственного визита проведет две встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.