Украина рискует потерять свою государственность из-за отказа идти на компромиссы по мирному урегулированию конфликта с Россией.

Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Украина может получить за свою несговорчивость и непонимание того, что происходит. Их высшее руководство, которое частично является нелегитимным, включая президента [Владимира] Зеленского, просто делает вид, что не понимает, чем это может закончиться», — заявил Колесник.

Речь идет не просто о потере территорий, а о «потере государственности». Он призвал договариваться сейчас, «иначе дальше будет хуже». В то же время парламентарий напомнил, что попытки «уговорить» Киев не приносят результата. В связи с этим вопрос будет решаться «другим способом», который «менее удобен для всех сторон».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что по итогам референдума 2022 года Украина отказалась выводить войска с территории ДНР и ЛНР, приняв решение продолжать боевые действия и в итоге «довоевавшись».