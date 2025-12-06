В России оценили возможность военного конфликта с Европой

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в беседе с телеканалом Sky News заявил, что риск войны между Европой и Россией в настоящий момент реален. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Так он прокомментировал заявления британских властей об угрозе, которую якобы представляет Россия.

«Мы обеспокоены из-за этих слоганов о необходимости ремилитаризации, которые произносятся во многих европейских столицах теми, кто не хочет понимать, что происходит сейчас, что происходило раньше и какова реальная ситуация», — сказал он.

Грушко: Европа готовится к вооруженному столкновению с Россией

По его словам, с учетом всех этих заявлений о необходимости готовиться к войне, конфликт кажется реальным.

«Как недавно сказал назад наш президент [Владимира Путин], мы не собираемся воевать с Европой, но, если Европа захочет воевать с Россией, мы готовы прямо сейчас», — отметил Келин.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно. По его словам, Североатлантический альянс запугивает население несуществующими планами Кремля напасть на союзников. Дипломат отметил, что НАТО начала готовиться к крупной войне с Россией.