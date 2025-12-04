Раскрыты впечатления Путина от интервью иностранному СМИ

Президент России Владимир Путин получил удовольствие от интервью индийскому изданию India Today, которое состоялось после его встречи со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Впечатления главы государства от разговора раскрыло РИА Новости.

Вице-президент India Today Калли Пури рассказала, что Путин наслаждался интервью, поэтому вместо изначально заявленных 60 минут разговор продлился 100 минут.

«Он улыбался, был так очарован, и ему нравились вопросы», — уточнила она, говоря о российском лидере.

Пури добавила, что президент был дружелюбен в ходе интервью и после окончания съемок поучаствовал в неформальной беседе. Сотрудники иностранного СМИ также отметили его хорошее чувство юмора.

Ранее журналистка India Today Гита Мохан поделилась подробностями интервью Путина. По ее словам, президент в деталях рассказал о содержании переговоров с Уиткоффом.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 2 декабря. Переговоры российского президента и спецпредставителя главы США продлились пять часов. Путин отметил, что состоявшаяся встреча была очень полезной. Он объяснил продолжительность переговоров тем, что в ходе беседы обсуждался каждый пункт мирных предложений.