Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели. На четверг запланирована неформальная встреча «тет-а-тет» с премьер-министром Нарендрой Моди.

По данным телеканала India Today, российского лидера на выходе из самолета встретит индийский премьер.

Глава государства должен также встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Тем временем плакаты с фотографиями Путина и Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели.

Официальный визит Путина в Индию продлится до 5 декабря.