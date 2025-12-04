Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели. На четверг запланирована неформальная встреча «тет-а-тет» с премьер-министром Нарендрой Моди.
По данным телеканала India Today, российского лидера на выходе из самолета встретит индийский премьер.
Глава государства должен также встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.
Тем временем плакаты с фотографиями Путина и Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели.
Официальный визит Путина в Индию продлится до 5 декабря.