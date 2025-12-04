Необходимость отставки Зеленского для успешных переговоров по Украине оценили

Смещение Владимира Зеленского с поста президента Украины необязательно приведет к ускорению мирного урегулирования, считает политолог Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Для того чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки, не обязательно смещать Зеленского, потому что на его место может прийти человек, которому придется все начинать с начала», — сказал Жарихин.

Он выразил мнение, что для успеха в переговорах США необходимо активнее и более жестко работать с Зеленским и его окружением.

Ранее Зеленский заявлял о том, что территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера состоялась в ночь на 3 декабря в Кремле. Политики провели за переговорами почти пять часов. По словам помощника российского лидера, в ходе переговоров обсуждались несколько планов урегулирования конфликта на Украине.