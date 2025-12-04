В Госдуме предрекли катастрофические последствия в случае применения ракет против России

Любое государство, применившее ракеты по российской территории, столкнется с катастрофическими последствиями. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет ТАСС.

Он прокомментировал заявления о том, что лидеры стран Западной Европы хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией, а НАТО рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия Москвы.

По мнению депутата, ради безопасности России Москва не должна оставлять без внимания милитаристские высказывания.

«Будут катастрофические последствия для любого государства, которое применит ракеты против нашей страны. В автоматическом режиме вражеские ракеты будут перехвачены и нанесен ответный удар», — предрек российский политик.

Ранее в России предложили «отрезвить» Запад с помощью ядерного взрыва.