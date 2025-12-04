Выяснилось, какие детские желания выбрал Путин на волонтерской акции

Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» и выбрал три открытки с просьбами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в Росмолодёжи.

По данным пресс-службы, первое желание принадлежит пятилетнему Тимуру из ХМАО: он мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Президент отметил, что просьба «несложная», и пообещал её выполнить.

Девятилетняя Варя хотела бы встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса». Путин заверил, что такая встреча будет организована.

Третье желание — семилетнего Игоря, который мечтает побывать в Музее мирового океана в Калининграде. Президент подтвердил, что и эта поездка состоится.

Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года движением «Первых» при поддержке Росмолодёжи. Проект ориентирован на помощь детям с ограниченными возможностями, ребятам из семей участников военной операции, детям-сиротам и жителям приграничных регионов. За семь лет участия в инициативе глава государства исполнил 21 новогоднюю просьбу.