Трамп оценил итоги встречи Уиткоффа и Путина в Москве

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла очень хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», — заявил Трамп в ходе встречи в Белом доме.

Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Стива Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что Путин передал через Уиткоффа привет президенту США, а также ряд политических сигналов.