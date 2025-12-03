Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане Украины хотят говорить на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, Москва собирается провести анализ украинского документа по исключению русского из перечня языков, подлежащих защите. Она добавила, что опросы Госслужбы качества образования и Уполномоченного по защите госязыка показали, что 66% учеников школ в Киеве не говорят на украинском языке на уроках, а еще 82% не используют его на переменах.

По ее мнению, это указывает на то, что усилия Киева «по насильственной смене языковой идентичности жителей Украины» не смогли повлиять на украинцев, которые, как заявила дипломат, по прежнему хотят разговаривать на русском.

«Несмотря на все запреты, штрафы, издевательства, преследования, гонения, травлю, люди не желают забывать свой родной русский язык и по-прежнему хотят на нем разговаривать. Эта тенденция становится настолько очевидна, что ее никто не может скрыть», — заявила она.

Ранее Захарова назвала причину высказываний об «упреждающих ударах» по России.