Кириенко назвал цели России в Абхазии

Целью России в Абхазии является долгосрочное стратегическое партнерство и дружба с республикой и абхазским народом. Об этом сказал в интервью Государственному телевидению Абхазии и телеканалу "Абаза-ТВ" первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Нашей целью является достижение двух задач: первое - нам необходимо долгосрочное стратегическое партнерство и дружба с Абхазией и абхазским народом и очень хотелось бы, чтобы эти дружба и партнерство не зависели от результатов очередных выборов, а были просто фундаментально долгосрочными и стратегическими. А вторая наша цель в том, чтобы экономика Абхазии становилась максимально самодостаточной, чтобы экономика Абхазии обеспечивала необходимое количество рабочих мест для граждан Абхазии, чтобы она обеспечивала доходы, необходимые для выплаты социальных пособий, пенсий и социальной поддержки людей, чтобы она могла обеспечивать развитие инфраструктуры Абхазии, обеспечивать необходимые инвестиции в развитии Абхазии", - сказал Кириенко.

По его словам, когда Абхазия будет устойчивой и стабильной, России потребуется меньше средств выделять на субсидирование задач, которые не может покрыть сама экономика республики. "Эти цели России полностью совпадают с целями Абхазии", - заметил Кириенко.