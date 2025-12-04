В МИД РФ назвали цель атак Украины на танкеры в Черном море

Новая атака украинских военнослужащих на судно в акватории Черного моря, как и другие, преследует цель сорвать переговоры по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Все эти теракты, как мы понимаем, преследуют одну цель — сорвать намечающийся мирный процесс по урегулированию конфликта и нанести ущерб навигационной безопасности в акватории Черного моря», — сказала дипломат.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из РФ в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

До этого недалеко от черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Причиной стало «внешнее воздействие». По словам капитана судна Virat, танкер подвергся атаке дронов. Второе судно Kairos, предположительно, подорвалось на морской мине. Издание «Страна.ua» написало, что операцию провела Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами страны.