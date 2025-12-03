В Кремле заявили об отказе Украины от продолжения переговоров

Украина отказалась продолжать переговоры в стамбульском формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров», — рассказал Ушаков.

Ушаков раскрыл обсуждение Путиным и Уиткоффом членства Украины в НАТО

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны договорились временно не разглашать итоги беседы представителей двух стран.

Ушаков также рассказал, что Владимир Путин и спецпосланник президента США Уиткофф на переговорах обсуждали членство Украины в НАТО. Он подчеркнул, что эта тема была одной из ключевых в повестке переговоров.