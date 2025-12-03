Ушаков раскрыл детали переговоров по Украине

Россия в настоящее время проводит переговоры по урегулированию украинского кризиса только с США, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, президент РФ Владимир Путин во вторник вечером, 2 декабря, принял в Кремле спецпосланника главы США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера.

Визит американской делегации в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Журналисты попросили помощника президента раскрыть детали переговоров.

«Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой. Исключительно», — отметил Ушаков.

По его словам, на ходе и характере переговоров сказались успехи последних недель российской армии на поле боя.

«То есть, российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования с стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — уточнил Ушаков.

Помощник президента пояснил, что Россия высказала свои соображения, США подтвердили готовность их учесть.

По его данным, украинцы отказались от продолжения переговоров в Стамбуле, а европейцы отказываются от контактов в целом, хотя Россия открыта к диалогу.