В МИД РФ оценили контакты с властями Сирии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин оценил контакты Москвы с властями Сирии. Об этом сообщает RTVI.

В своем интервью изданию Вершинин заявил, что Россию и Сирию уже долгие годы связывают хорошие отношения, а Москва оценивает контакты с Дамаском исключительно как положительные. При этом в будущем Россия планирует наращивать объемы сотрудничества с Сирией.

«Эти контакты мы оцениваем как очень позитивные. Все это свидетельствует о том, что есть взаимная нацеленность на продолжение и даже, может быть, наращивание тех объемов и контактов, которые существовали и существуют между нами», — заявил он.

Вершинин также добавил, что недавно произошел ряд контактов на высшем уровне между властями России и Сирии. В этих рамках он вспомнил визит главы сирийского государства Ахмеда аш-Шараа в Москву от 15 октября, а также заседание межправительственной комиссии между Россией и Сирией, которое произошло после.

Помимо этого, Вершинин также прокомментировал заявления главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани о том, что прежние соглашения с Москвой были приостановлены. По словам российского министра, сейчас между Россией и Сирией «идет инвентаризация всего того большого накопленного потенциала, который существует между странами в том числе в правовой и договорной сфере».