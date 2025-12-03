Слюсарь решил придать рыбной отрасли Азова новый импульс

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил специалистам подготовить развернутый анализ состояния водных биоресурсов Азовского моря и представить предложения по развитию рыбного хозяйства. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

© Правительство Ростовской области

Слюсарь провел совещание по сохранению и восстановлению биоресурсов Азовского моря с учёными и представителями бизнеса. Встреча прошла на береговой научно-экспедиционной базе «Кагальник» Южного научного центра РАН.

Губернатор поручил специалистам и представителям отрасли определить ключевые ограничения рыбного хозяйства - от перерабатывающих мощностей до логистики. Слюсарь подчеркнул, что регион должен эффективнее использовать свои ресурсы.

«Надо брать это наше конкурентное преимущество, нашу сильную сторону и последовательно развивать рыбное хозяйство. Надо разобраться, что сделать, чтобы придать ему дополнительный импульс. Может, не хватает мощностей по переработке, может, проблемы с реализацией. Надо определить, какая поддержка требуется в первую очередь», - заявил губернатор.

Участники совещания также обсудили текущие тенденции. Ростовская область остается одним из лидеров России по выращиванию товарной рыбы, производя более 28 тысяч тонн продукции в год. В регионе увеличиваются объемы производства форели и осетровых.

Ученые фиксируют постепенный рост запасов ценных видов, но предупреждают об осолонении Азовского моря и смещении структуры вылова: более 75 процентов приходится на пиленгаса и карася.

Дополнительную угрозу создает браконьерство, для борьбы с которым губернатор поручил подготовить отдельный аналитический доклад.

С начала 2025 года в водоемы Ростовской области было выпущено более 17 миллионов мальков. Ученые зафиксировали рост запасов особо ценных видов рыб в Азовском море. Специалисты прогнозируют постепенное восстановление численности осетровых в водоеме в ближайшие 5-15 лет.