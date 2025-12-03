Путин назвал бойцов СВО примером «реальных героев»

Военнослужащие спецоперации на Украине являются не сказочными, а реальными героями сегодняшнего дня. Об этом во время международного форума «МыВместе» заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства в ходе выступления поблагодарил волонтеров за то, что они подключают к работе по поддержке участников СВО самих же бойцов.

«Их жизнь — замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как ее защищать», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что объединение волонтеров с фондом «Защитники Отечества» и с другими структурами помогает добиваться максимальный результата из-за эффекта синергии.

Он добавил, что с момента начала спецоперации на Украине количество добровольцев, волонтеров выросло в стране более чем в 3 раза, с 10 до 32% населения.

3 декабря российский лидер выступает на пятом международном форуме «Мы Вместе», проходящем в национальном центре «Россия». Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в РФ. В этом году в нем принимают участие порядка 20 тыс. человек из всех регионов страны, а также из 47 иностранных государств.