В России объяснили желание Москвы вести переговоры с Вашингтоном в тишине

В отличие от России, Украина относится к переговорам с США по урегулированию конфликта как к игре, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В беседе с «Лентой.ру» сенатор объяснил выбор Москвы вести диалог с Вашингтоном в тишине.

«Для нас эти переговоры — это серьезный предмет раздумий и движения вперед, к мирному решению вопроса. Мы не боремся против Украины и украинского народа. Мы боремся за свою стратегическую стабильность, которая оказалась под гнетом угрозы со стороны НАТО, начиная с 90-х годов. Сейчас НАТО играет Украиной в качестве послушного игрока в игру», –- заявил Карасин.

Сенатор добавил, что Москва ведет переговоры ответственно.

«Мы понимаем, о чем мы говорим и чего мы добиваемся, в то время как нынешнее украинское руководство производит впечатление недоговороспособной структуры. С ними очень трудно найти общий язык и договориться о каких-то конкретных решениях. Потому что они готовы их не соблюдать», — отметил он.

Ведя переговоры, складывается такое впечатление, что они вовсе не собираются соблюдать то, к чему можно прийти по соглашениям. В этом главная проблема. В отличие от нас, украинцы относятся к этому как к игре. Для нас это решение жизненных вопросов нашей родины

По словам Карасина, Россия борется за свою долгосрочную систему безопасности, которая стала нарушаться с момента начала расширения НАТО на восток.

«Это само по себе было самой главной стратегической ошибкой Североатлантического блока. Они никогда не думали, что это приведет к такого рода обострению. Но это надо просчитывать. Иначе мы придем к страшным результатам. А сейчас им некуда отступать. Они призывают к всеобщей войне с Россией, что якобы Россия готовится к нападению — полная ерунда, чушь, которую просто даже всерьез нельзя воспринимать», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что успех российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от степени их тишины.