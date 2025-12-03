Названа область, в которой Россия стала примером для всего мира

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с российских волонтеров берут пример во всем мире. Об этом сообщили «Известия».

Третьего декабря в России состоялась церемония вручения международной премии «Мы вместе» в рамках одноименного форума. Форум посвящён волонтерству, благотворительности и социальному партнерству.

Голикова отметила, что форум, в котором участвуют волонтеры и активисты, сегодня объединяет весь мир. Вице-премьер рассказала, что в Россию приезжают представители других стран, они берут пример с российских инициатив и привозят свои лучшие практики.

Голикова подчеркнула, что это подтверждает значимость российского волонтерства на международной арене.

«То, что с точки зрения развития волонтерского движения к нам едут, берут с нас пример и привозят свои лучшие практики, - это абсолютно подтвержденная и абсолютно знаковая история нашей страны, невзирая ни на что», - заключила Голикова.

Пятый международный форум гражданского участия «Мы вместе» продлится до пятого декабря. Он объединил тысячи участников из российских регионов и 47 стран.