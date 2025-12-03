В Госдуме высказались о сроках подписания мирного договора по Украине

Мирный договор, который урегулирует ситуацию на Украине, вряд ли будет подписан в короткие сроки. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, прошедшие в Москве переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером несут промежуточный характер, а выработка конкретных решений находится в процессе. Парламентарий подчеркнул, что текущий этап стал возможен с появлением плана американского лидера по урегулированию конфликта, однако после этого началось «торпедирование этих инициатив» со стороны украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров.

«По всей видимости, для Трампа было важно понять, замерить температуру, как ко всем этим телодвижениям европейцев, в частности, относится российский президент и как вообще в целом нужно рассматривать перспективы духа Анкориджа», — считает Новиков.

Депутат пояснил, что сейчас идут два процесса: поиск механизма решения ситуации на Украине и поиск путей улучшения отношений между Россией и США.

«Явно, что вторая группа проблем была для переговорщиков не менее важной», — констатировал он.

Ранее в Москве состоялись переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. С российской стороны в них также приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Встреча длилась почти пять часов. По словам Ушакова, в ходе встречи обсуждались планы урегулирования конфликта на Украине. Он оценил разговор как конструктивный и весьма содержательный, однако по его итогам компромиссы пока найдены не были.