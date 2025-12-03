Украину предупредили о последствиях несговорчивости по территориальным вопросам

Несговорчивость Украины по территориальным вопросам, нежелание идти на уступки приведет к тому, что Россия все равно добьется своих целей военным путем, но ценой этого станут жизни украинских военнослужащих, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Верховный главнокомандующий делает все для отстаивания наших национальных интересов, чтобы поставленные задачи были решены, исходя из платформы и договоренностей на Аляске. И президент правильно сказал, что, если Украина не согласится на мирное урегулирование, то задачи будут решены военным путем», — сказал политик.

Швыткин обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он не считается с жизнями военнослужащих своей страны, ставит их под удар, преследуя при этом свои интересы и интересы стран Европы.

«Они живут иллюзиями, что России можно нанести военное поражение. И сдача территорий нашей стране — это лакмусовая бумажка, указывающая на то, что все, дальше только безысходность. Главное для украинского руководства сейчас — показать населению, что они еще способны сражаться и побеждать, несмотря на огромные потери и то, что фактически Украина теряет статус самостоятельного государства», — заключил депутат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. По его словам, камнем преткновения стали оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР).