В России отреагировали на информацию о подготовке ЕС к войне

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Подготовка Евросоюза к войне с Россией - это опасный сигнал всему цивилизованному миру, заявил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Западной Европы стремятся продлить вооруженный конфликт на Украине и хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией.

"К угрозе Евросоюза о подготовке их к войне с Россией в 2030 году нужно относиться ответственно и взвешенно. Фактически это опасный сигнал не только России, но и всему цивилизованному сообществу, что к власти в ряде европейских государств пришли не совсем адекватные реваншисты явно неонацистского толка", - сказал он.