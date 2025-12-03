Главные заявления Пескова сегодня: переговоры с США и зависимость Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал мирные переговоры по Украине, а также обратил внимание на перспективы Европы при покупке дорогого газа. Главные заявления официального представителя Кремля в материале «Рамблера».

Переговоры с США

Москва готова встречаться с представителями администрации президента США Дональда Трампа столько, сколько потребуется для урегулирования украинского кризиса, отметил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, Россия исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине, и высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА Новости.

«Вот этого принципа [тишины] мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», - пояснил Песков, отвечая на вопрос о технической стороне переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Он также заметил, что «не будет правильной» формулировка, что президент России отверг американский мирный план по Украине, обратив внимание на то, что такой прямой обмен мнениями состоялся впервые.

«Что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», - пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что 2 декабря, в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Позиция Европы

Также в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что европейские политики «глубоко неправы», ожидая стратегического поражения России, пишет ТАСС.

«Это как раз то, о чем вчера говорил президент Владимир Путин. Его спросили, почему европейцы не участвуют в [мирном] процессе, и президент отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения стратегического поражения России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», - пояснил представитель Кремля.

Он также выразил уверенность в том, что, если Европа будет зависеть от импорта газа, который стоит гораздо дороже российского, то потеряет свой экономический потенциал.

«Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы, это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала», - подчеркнул Песков.

Посещение журналистами Красноармейска

При необходимости может быть организовано посещение иностранными журналистами Красноармейска и Купянска. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в этом регионе работают представители российских СМИ, «несмотря на достаточно большую опасность», и Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска иностранных корреспондентов.

«Пока нам неизвестно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», - отметил Песков.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил журналистам посетить Красноармейск и Купянск, где оказались в окружении подразделения Вооруженных сил Украины.

Коррупционные скандалы

Коррупционные скандалы в ЕС являются их внутренним делом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание по делу о мошенничестве экс-глава евродипломатии Федерики Могерини.

«Что касается коррупционных скандалов в Европейском союзе, это внутреннее дело Европейского Союза», - отметил он.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что в России борьба с коррупцией ведется без компанейщины, планомерно и на регулярной основе.