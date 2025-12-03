В Кремле прокомментировали слова Рубио о ключевом пункте спора в плане по Украине

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о ключевом пункте спора в мирном плане по Украине не является вбросом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Что касается вбросов, то никакой это не вброс, это заявление госсекретаря», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. По его словам, камнем преткновения стали оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территорий Донецкой народной республики.