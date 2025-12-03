Фадеев предложил вести учет экс-заключенных, вернувшихся с фронта

В стране необходимо ввести учет бывших заключенных, которые вернулись с зоны специальной военной операции (СВО). С таким предложением в среду, 3 декабря, выступил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

По его словам, на данный момент соответствущая инициатива не находит поддержки среди общественности. Политик предполагает, что «возможно, никому не хочется за это браться».

Несмотря на это, такие нововведения необходимы — особенно в случае с теми, кто до СВО был осужден за тяжкие преступления.

— Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ним в контакт, не нарушая их права. Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди, понимаете? — цитирует Фадеева РБК.

Недавно депутат Госдумы, глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также разработал отдельную инициативу, защищающую права работников, участвовавших в спецоперации на территории Украины.