В Кремле прокомментировали слова Рубио о ключевом пункте спора в плане по Украине

Заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о ключевом пункте спора в мирном плане по Украине не является вбросом. Соответствующее заявление сделал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Что касается вбросов, то никакой это не вброс, это заявление госсекретаря», — ответил пресс-секретарь президента России на соответствующий вопрос.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. По его словам, камнем преткновения стали оставшиеся под контролем украинской стороны 20% территорий ДНР.

Президент РФ Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера. Со стороны Российской Федерации во встрече также принмали участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев. Переговоры шли на протяжении почти 5 часов.

Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную, добавив, что стороны обсуждали суть предложений Вашингтона по миру на Украине, но компромисс по-прежнему не найден.