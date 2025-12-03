Идея праздничного перемирия как символического жеста на линии фронта не выдерживает критики. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил посол по особым поручениям МИД России, отвечающий за вопросы преступлений киевского режима, Родион Мирошник.

© Московский Комсомолец

По мнению дипломата, временное прекращение огня имеет смысл лишь как инструмент, а не как самоцель.

Ключевая мысль, которую подчеркивает эксперт, заключается в практическом назначении любых пауз в боевых действиях. Они не могут быть введены лишь для создания видимости гуманизма в праздничные дни.

«Когда идет речь о введении режима прекращения огня, это является не самоцелью, а приложением к стратегическим подходам», — заявил Мирошник.

Он отметил, что если за это время будут решены какие-то гуманитарные задачи, например эвакуация тел с поля боя или обмен военнопленными, и благодаря этому может быть достигнуто продвижение в сторону мирного урегулирования, режим прекращения огня может быть использован.

Без конкретных гуманитарных или политических задач любая пауза несёт в себе прямые военные риски. Дипломат дал понять, что противник может использовать такое время для укрепления своих позиций.