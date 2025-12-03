Кремль назвал важное условие успеха переговоров по Украине

Успех российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от степени их тишины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше будет продуктивность этих переговоров. Вот этого принципа мы будем придерживаться, и надеемся, что наши американские визави также будут его придерживаться», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал, что «специально не будет ничего добавлять», отвечая на вопрос журналистов о том, зафиксировала ли российская сторона корректировки по украинскому мирному плану на бумаге.