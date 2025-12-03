Кремлю пока ничего не известно об иностранных журналистах, желающих поехать в Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск), которые перешли под контроль России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.