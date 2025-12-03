В Кремле высказались о желающих поехать в Купянск и Красноармейск иностранных журналистах
Кремлю пока ничего не известно об иностранных журналистах, желающих поехать в Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск), которые перешли под контроль России.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока нам не известно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», — ответил Песков на вопрос о том, известно ли Кремлю о представителях иностранных СМИ, которые готовы поехать в Купянск и Красноармейск.