Политолог объяснил отказ Уиткоффа и Кушнера от встречи с Зеленским в Брюсселе

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал отмену встречи представителей американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее журналист Euronews Алекс Рафоглу со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с Зеленским, которая должна была состояться в Брюсселе 3 декабря - после завершения их переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эксперт связал отмену встречи представителей США с украинской стороной с тем, что на переговорах в Москве не был достигнут компромисс по территориальному вопросу в американском мирном плане, о чем сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, а также с неготовностью Киева идти в настоящее время на территориальные уступки.

Так что отмена встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Брюсселе связана с тем, что сейчас они не видят в ней особого смысла. Тем более их в Киеве не особо любят. Уиткофф – прагматик и реалист – считается чуть ли не «другом России», а Кушнер – это вообще зять Трампа, то есть член его семьи. Поэтому можно говорить о том, что на встрече в Москве были представители ближайшего окружения президента США. Очевидно, что Киеву это не очень понравилось. Вместе с тем нужно отметить, что Уиткофф и Кушнер в настоящее время не видят готовность Киева пойти на компромисс, в связи с этим они и отменили встречу с Зеленским, полагая, что это станет лишь тратой времени. Но если мы исходим из того, что для Киева является принципиальным вопрос о территориях Донбасса, часть из которых еще находится под его контролем, то очевидно, что здесь время работает на нас. Если там сейчас не готовы к фундаментальным подвижкам, то мы можем вернуться к переговорам позже, но уже на более жестких условиях. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Специалист добавил, что дальнейшие перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины сейчас во многом зависят «от конкретных успехов РФ на поле боя».

