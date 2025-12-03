В России подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом является очередным этапом в подготовке мирного соглашения по Украине, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он подвел итоги переговоров.

Депутат отметил, что встреча длилась 5 часов, и предположил, что в ходе нее обсуждался весь круг вопросов, поставленный в Анкоридже.

«Одной из главных тем был вопрос территориальный, который был наиболее сложным в переговорах Уиткоффа с украинской делегацией, где не было никакого близкого консенсуса. Я так понимаю, что во многом менялись мнениями и позициями. Я думаю, что это очередной этап по подготовке соглашения и после обсуждений в Вашингтоне будет понятно, как это воспримет Трамп, когда и как произойдет следующая встреча», — поделился Чепа.

В Госдуме раскрыли, почему были засекречены итоги переговоров в Москве

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил о том, что разговор российского лидера с Уиткоффом был конструктивным, весьма полезным и содержательным. По его словам, на встрече в Кремле обсуждались несколько планов урегулирования конфликта на Украине, помимо изначального документа, Москва получила еще четыре.