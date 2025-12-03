Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя задержание экс-главы евродипломатии Фредерики Могерини, предрек повторение ее судьбы нынешней главе дипломатической службы ЕС Кае Каллас и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бывшая глава Евродипломатии и нынешний ректор Колледжа Европы Фредерика Могерини была ранее задержана в Брюгге по подозрению в мошенничестве и недобросовестной конкуренции.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя эту ситуацию, вспомнил о фильме про британских киллеров под названием «Залечь на дно в Брюгге».

«Именно это и сделала г-жа Могерини, бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности (…) Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег в должности министра иностранных дел объединенной Европы», - отметил он.

При этом, по мнению российского политика, Фредерика Могерини «была даже поприличнее», чем ее преемница Кая Калласс и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца», - заявил зампред Совбеза России.

Экс-главе евродипломатии предъявлены подозрения в нецелевом расходовании средств

Он также выразил надежду, что в итоге «две свихнувшиеся ведьмы» Калласс и фон дер Ляйнен «последуют путем» Могерини.