В Госдуме раскрыли, почему были засекречены итоги переговоров в Москве

Завеса тайны, плотно накрывшая итоги пятичасовых переговоров в Кремле, — это не просто дипломатический этикет, а вынужденная мера защиты от внешних угроз. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью порталу News.ru объяснил, что информационная блокада создана намеренно, чтобы не дать «определенным силам» сорвать намечающийся диалог между Москву и Вашингтоном.

По словам парламентария, содержание беседы было настолько конкретным и чувствительным, что любая утечка могла бы стать оружием в руках противников урегулирования.

«Пятичасовой разговор делегаций РФ и США касался очень конкретных тем. В частности, понимания того, как нужно действовать в той обстановке, когда есть силы, не воспринимающие никакие конструктивные предложения. Что это за силы, нам понятно. Поэтому все делается в такой конфиденциальной форме, чтобы не дать возможности противникам перелопачивать все эти моменты, создавать вокруг лишний шум и оказывать давление на определенные стороны», — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что сам факт такой встречи — это уже шаг вперед, но он требует тишины: «Каждые переговоры, каждая встреча — это уже компромисс, по-другому быть не может».

Режим тишины был официально согласован обеими сторонами. Как подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва и американские коллеги договорились не раскрывать суть беседы, которая состоялась во вторник вечером. Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, основателя Affinity Partners Джареда Кушнера.

С российской стороны в этом сложном дипломатическом раунде участвовали сам Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Несмотря на отсутствие финального компромиссного варианта, в Кремле увидели проблески надежды в документах, привезенных из Вашингтона.