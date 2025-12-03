В Госдуме объяснили слова Путина об отрезании Украины от моря
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru высказал мнение, что затишье на Херсонском направлении может быть связано с недавним предупреждением президента России Владимира Путина о том, что Украина может быть отрезана от моря.
Депутат уверен, что за этим молчанием скрывается накопление сил для решительного удара по ключевым портовым городам, которые остаются под контролем Киева.
«Но однозначно можем, и тогда это будет наступление на Одессу и Николаев, больше-то у Украины на черноморском побережье крупных городов не осталось. Там рядом Крым, в котором можно сосредоточить значительную группировку ВС РФ, а боевые действия вести как на суше, так и с моря», — подчеркнул собеседник издания.
Журавлев добавил, что украинским властям стоило бы отнестись к словам российского лидера максимально серьезно: «Так что обещания Путина — не пустые слова, и на месте украинских властей я бы к ним прислушался. Другое дело, что на вражеской стороне адекватных людей практически не осталось».
Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Накануне, 2 декабря, Владимир Путин охарактеризовал действия Киева как откровенное пиратство. Поводом стали систематические атаки на гражданские суда. Так, удару подвергся российский танкер MIDVOLGA-2, следовавший с грузом масла в Грузию.
Путин рассказал, как Россия ответит на атаки по танкерам в Черном море
Ситуация накалилась еще 26 ноября, когда в нейтральных водах загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Пожар, возникший в 28 милях от турецкого берега, тушили двое суток, пришлось эвакуировать 25 моряков. В тот же день атаке подвергся танкер Virat. Экипаж отказался покидать борт, но уже в субботу судно снова атаковали морские беспилотники.
Президент России предупредил, что ответом на этот морской терроризм станет расширение ударов по украинским портам и даже меры против судов стран-пособников.
«Самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря, тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом, в принципе», — констатировал глава государства, выразив надежду, что в Киеве и за его спиной все же осознают риски продолжения такой практики.