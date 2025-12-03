В Госдуме объяснили слова Путина об отрезании Украины от моря

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru высказал мнение, что затишье на Херсонском направлении может быть связано с недавним предупреждением президента России Владимира Путина о том, что Украина может быть отрезана от моря.

"Заметили, что, когда генералы отчитываются перед Путиным о ходе СВО, речь о Херсонском направлении в последнее время вовсе не идет? Означать это может только одно — мы сознательно не активизируем там свои действия", — заявил Журавлев.

Депутат уверен, что за этим молчанием скрывается накопление сил для решительного удара по ключевым портовым городам, которые остаются под контролем Киева.

«Но однозначно можем, и тогда это будет наступление на Одессу и Николаев, больше-то у Украины на черноморском побережье крупных городов не осталось. Там рядом Крым, в котором можно сосредоточить значительную группировку ВС РФ, а боевые действия вести как на суше, так и с моря», — подчеркнул собеседник издания.

Журавлев добавил, что украинским властям стоило бы отнестись к словам российского лидера максимально серьезно: «Так что обещания Путина — не пустые слова, и на месте украинских властей я бы к ним прислушался. Другое дело, что на вражеской стороне адекватных людей практически не осталось».

Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Накануне, 2 декабря, Владимир Путин охарактеризовал действия Киева как откровенное пиратство. Поводом стали систематические атаки на гражданские суда. Так, удару подвергся российский танкер MIDVOLGA-2, следовавший с грузом масла в Грузию.

Путин рассказал, как Россия ответит на атаки по танкерам в Черном море

Ситуация накалилась еще 26 ноября, когда в нейтральных водах загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Пожар, возникший в 28 милях от турецкого берега, тушили двое суток, пришлось эвакуировать 25 моряков. В тот же день атаке подвергся танкер Virat. Экипаж отказался покидать борт, но уже в субботу судно снова атаковали морские беспилотники.

Президент России предупредил, что ответом на этот морской терроризм станет расширение ударов по украинским портам и даже меры против судов стран-пособников.