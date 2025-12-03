Песков прокомментировал обсуждение новогоднего перемирия в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции в настоящее время не обсуждается. Об этом он заявил 3 декабря, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», — сказал Песков. Его комментарий указывает на то, что российская сторона не рассматривает в ближайшее время инициативу по временному прекращению огня на праздничный период.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и активизации дипломатических консультаций по урегулированию конфликта, включая недавние переговоры с американским спецпосланником.