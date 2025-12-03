Захарова назвала причину высказываний об «упреждающих ударах» по России
НАТО не удалось сорвать контакты по мирному урегулированию конфликта на Украине, в связи с чем западный военно-политический блок перешел к запугиванию и угрозам, заявила в эфире радио Sputnik официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова адмирала Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне об «упреждающих ударах».
Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что заявление прозвучало как раз на фоне активизации контактов по урегулированию российско-украинского конфликта. Кроме того, ранее была запущена целая волна негативных публикаций в отношении России, отметила Захарова.
«Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей», — поделилась своей точкой зрения она.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Адмирал НАТО Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против западного военно-политического блока. По словам представителя Североатлантического альянса, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".