В России допустили новогоднее перемирие в зоне СВО

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что на Новый год могут объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает News.ru.

Колесник напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к любым переговорам, в том числе с недружественными странами.

«Другое дело, что со стороны Украины такие договоренности ранее никогда не соблюдались. Так что сначала перемирие могут объявить, но потом оно прекратится из-за атак ВСУ. Мы же не будем сидеть и смотреть, как это происходит», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО на Украине пока не шло. Он добавил, что в настоящий момент продвигается совсем другой процесс.