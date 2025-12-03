В МИД России оценили заявление об «упреждающих ударах» НАТО

Предупреждение о возможных «упреждающих ударах» НАТО по России совпало по времени с активизацией усилий по урегулированию ситуации на Украине и показывает, что часть западных элит перешла к угрозам. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне предупредил в интервью газете Financial Times, что альянс рассматривает возможность «упреждающих ударов» в ответ на якобы агрессивные действия России. По его словам, такие удары можно будет считать обороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что это заявление было сделано именно в момент активизации «контактов, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине». А перед интервью Драгоне была запущена целая волна публикаций против России.

«Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей», - подчеркнула дипломат.

По ее оценке, такие действия предпринимают западные силы, заинтересованные в продолжении конфликта.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. По информации СМИ, план требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.

При этом генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что мирное урегулирование украинского кризиса не меняет восприятие России «как долгосрочной угрозы для Европы».