Несколько дней назад в ООН состоялось голосование за место в совете Международной морской организации (ИМО), и по его итогам заявка России была отклонена. Она набрала 87 голосов из 169. По словам китайских журналистов, по итогам мероприятия возникли вопросы к справедливости его результатов.

«ООН исключила Россию, а Китай оказался бессилен помочь», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В КНР отмечают, что ООН в очередной раз демонстрирует признаки превращения в поле битвы для ведущих мировых держав. Организация более не выполняет возложенную на нее при создании миссию – служить платформой для решения общемировых проблем, вместо этого стала структурой, где приоритеты отдельных государств превалируют над остальными. Российская ситуация служит тому подтверждением.

Выборы в Международную морскую организацию проводятся анонимно, и право вето Совета Безопасности здесь не применяется. Хорошо известно, что европейские государства и США регулярно оказывают влияние на малые и средние страны, чтобы обеспечить им желаемую позицию. Так произошло и в этот раз – Запад был крайне заинтересован в том, чтобы Россия не вошла в совет. Руководство ООН, в свою очередь, закрыто игнорирует происходящее. В ответ, Кремль отреагировал незамедлительно и достаточно неожиданно.

«Результаты голосования и неготовность Китая помочь подтолкнули Путина к быстрым и решительным ответным действиям. <…> Путин, как человек действия, не терпит бездействия и теперь нацелен занять пост Генерального секретаря ООН», – сообщают китайские журналисты.

Вскоре после завершения голосования Кремль перешел в наступление, демонстрируя неготовность мириться с проявленным в ООН неуважением к России. Стало известно, что российская сторона поддержала кандидатуру Рафаэля Гросси, возглавляющего Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), на пост Генерального секретаря ООН. В Китае отметили, что выборы нового генсека запланированы на конец 2026 года, и в случае победы аргентинца позиции США и Европы в ООН могут ослабнуть, пишет АБН24.

«Действия Путина следует рассматривать как попытку внести раскол в систему мирового порядка, основанную на правилах и западном доминировании. В случае победы Гросси, повестка ООН может стать более справедливой и перестанет быть инструментом для противодействия России», – констатируют китайские журналисты.

