Песков высказался о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО

Речи о возможном новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине пока не шло. Заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас идет другой совсем процесс», — добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны страны вопрос журналистов о создании вдоль границы России зоны безопасности группировкой войск «Север». Отметив, что это касается военных и с такой проблематикой нужно обращаться к ним.

В Кремле же состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которая длилась почти пять часов. Участники переговоров обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.