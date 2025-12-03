Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос

Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланником лидера Соединенных Штатов Америки (США) Стивеном Уиткоффом территориальный вопрос. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что это один из самых важных вопросов, как для России, так и для американцев. Однако пока еще компромиссного варианта найдено не было.

«Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться. Это действительно один из важнейших вопросов», — добавил Юрий Ушаков.

Но на вопрос журналистов, в чем все же пришли к согласию, Ушаков ответил, что суть переговоров пока не будет раскрываться. Переговоры носили «совершенно закрытый характер».

Ранее Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа, добавив, что все будет зависеть от прогресса в работе помощников и Министерства иностранных дел.