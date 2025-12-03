ВС России побеждают в конфликте на Украине, поэтому именно президент РФ Владимир Путин будет диктовать свои условия, на которых будет заключен мир. Об этом написал британский журналист Оуэн Мэттьюс в газете The Daily Telegraph.

© Лента.ру

«Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта. Европейские лидеры могут составлять различные альтернативные мирные планы, но единственный голос, который имеет значение, — это голос Путина», — подчеркнул автор материала.

В статье отмечается, что у Европы недостаточно финансов и вооружения, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

«Вера в то, что экономика РФ развалится в результате новых санкций и украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, нефтяным терминалам и танкерам в море, — это примитивное мышление», — добавил колумнист.

По словам Мэттьюса, экономика Украины страдает от боевых действий в разы сильнее, а время играет на руку Москве. В итоге Киеву придется смириться с потерей территорий, заключил журналист.

Ранее корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина должна приготовиться к крупным уступкам в пользу России. Он полагает, что только тогда произойдет прорыв в разрешении конфликта.