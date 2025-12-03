Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле не полетят в Киев. Планы американской делегации раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон», — сказал Ушаков.

Ушаков рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа

Ранее сообщалось, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

Также Ушаков сообщил, что Россия с чем-то согласна с планами США по Украине.