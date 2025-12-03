Ушаков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться при достижении прогресса в переговорах

Ушаков: возможность встречи Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит того, какой прогресс будет достигнут во время переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, передает РИА Новости.

«Что качается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь на этом пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств», — сказал дипломат после встречи с американской делегацией в Кремле.

Ушаков добавил, что Путин попросил американских представителей передать Трампу ряд важных политических сигналов.

Ушаков: несколько вариантов мирного плана обсуждались на встрече в Кремле

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который как и Ушаков участвовал во встрече с российской стороны, назвал переговоры продуктивными.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.

