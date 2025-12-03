Кремль: несколько вариантов плана по Украине обсуждались на встрече Путина с Уиткоффом

Несколько вариантов мирного плана обсуждались во время переговоров президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером в Кремле. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, передает ТАСС.

Компромиссного варианта плана в настоящее время нет, при этом некоторые наработки Вашингтона приемлемы для Москвы, некоторые не подходят, рассказал Ушаков.

Он подчеркнул, что стороны договорились, что не будут разглашать суть переговоров.

Ушаков рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа

Переговоры проходили в Кремле. Они продлились почти пять часов. Уиткофф после переговоров прибыл в посольство США в Москве.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который как и Ушаков участвовал во встрече с российской стороны, назвал переговоры продуктивными.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.