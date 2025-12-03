Ушаков рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа

Московский Комсомолециещё 2

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал дружеские приветы и ряд политических посланий своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Ушаков рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа
© РИА Новости

Передача была осуществлена через специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, который посетил Москву.

По словам Ушакова, российский лидер попросил своих собеседников не только передать приветствия, но и донести важные политические сигналы, которые были внимательно зафиксированы американской стороной.

Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа

Ранее сообщалось, что Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа.

промо изображение