Ушаков рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал дружеские приветы и ряд политических посланий своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Передача была осуществлена через специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, который посетил Москву.

По словам Ушакова, российский лидер попросил своих собеседников не только передать приветствия, но и донести важные политические сигналы, которые были внимательно зафиксированы американской стороной.

